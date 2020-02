Koho voliť v nadchádzajúcich voľbách do NR SR?

Koho voliť v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky? Naozaj ťažká otázka, alebo ani nie?

Starostovia, primátori, prezident, predseda VUC, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, poslanci VUC ako aj poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky sú volený občanmi. S ich odvolávaním je to ťažšie. Keď raz máme právo voliť, tak máme právo aj odvolávať ( za predpokladu, že tu funguje demokratická spoločnosť ). Zatiaľ som si nevšimol ( mohol som prehliadnuť ), že by niektorá strana alebo poslanec NR SR dal návrh aby bežný občan, volič ich mohol kontrolovať ako aj odvolať. Stáva sa, že neprídu na zasadnutie včas, alebo vôbec bez vážneho ospravedlnenia. Sú to zamestnanci občanov, voličov tohto štátu a ja ako zamestnávateľ mám právo kontrolovať svojich zamestnancov a v prípade potreby vyvodiť patričné opatrenia. V sľube poslanca NR SR poslanec sľubuje na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike s tým, že svoje povinnosti si bude plniť v záujme jej občanov a bude dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Koľko poslancov NR SR si čestne a svedomite plní povinnosti v záujme občanov? Veľa hádok a naťahovaní. Divadielko pre občana. Keď si však mali zvýšiť plat tak dohoda bola rýchla. Zaujímavé. :-) Aj plat poslanca NR SR má byť priamoúmerný k minimálnej mzde, respektíve k priemernému platu v národnom hospodárstve vypočítaný rozumným koeficientom. Vy sa máte lepšie, my sa máme lepšie a naopak.

Tak ešte raz. Koho teda voliť? Asi to pýta " úplne novú čistú krv " .

Záverom: Keby voľby niečo zmenili, zrušili by ich, no a občan volič je dobrý len pred voľbami, po nich je to len kus.

Prajem trpezlivé rozmýšľanie a správnu voľbu.